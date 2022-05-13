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Международный союз конькобежцев утвердил новую политику защиты спортсменов

Международный союз конькобежцев утвердил новую политику защиты спортсменов
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Международный союз конькобежцев (ISU) утвердил новую политику защиты спортсменов и сделал соответствующие дополнения в Кодекс этики организации.

«Исследования показали, что, к сожалению, ни один вид спорта и ни одна страна не застрахованы от случаев домогательств и жестокого обращения. Каждый, кто вовлечен в деятельность ISU, должен активно защищать спортсменов от жестокого обращения, домогательств и эксплуатации», – сообщается в пресс-релизе ISU.

Новая политика защиты спортсменов определяет, что понимается под домогательствами и жестоким обращением, способствует повышению осведомлённости и безопасности всех участников соревнований под эгидой ISU.

ISU выделил пять категорий притеснений и злоупотреблений, которые могут возникать в сочетании или изолированно: сексуальные домогательства, сексуальное насилие, физическое насилие, психологическое насилие, пренебрежение или халатность.

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