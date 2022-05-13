Даниил Глейхенгауз: укатываемся из сезона в отпуск
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Даниил Глейхенгауз, тренер и хореограф группы Этери Тутберидзе, опубликовал первый пост с отдыха на Бали.
«Укатываемся из сезона в отпуск. Завершился наш тур #teamtutberidze «Чемпионы на льду». В каждом городе была своя невероятная атмосфера и поддержка с трибун, спасибо вам огромное за это. Успели ещё провести мастер-класс в Хабаровске и поделиться своим опытом и знаниями с юными фигуристами и их тренерами! Теперь пора отдохнуть и набраться сил к новому сезону», — написал Глейхенгауз в соцсетях.
В сезоне-2021/2022 фигуристы группы Тутберидзе завоевали четыре олимпийские медали: Анна Щербакова и Камила Валиева – золотые, Александра Трусова и пара Евгения Тарасова/Владимир Морозов – серебряные.
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