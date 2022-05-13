Камила Валиева показала, как танцует на пляже

Олимпийская чемпионка в команде, 16-летняя российская фигуристка Камила Валиева показала несколько танцевальных движений на деревянном настиле на пляже. Танцу Камилы помогал ветер, музыкально развевавший волосы девушки и её тонкий белый сарафан.

В сезоне-2021/2022 Валиева успешно дебютировала среди взрослых, выиграв чемпионат России и Европы. При этом Камила переписала на себя все лучшие достижения по набранным баллам – в короткой, произвольной и по сумме двух программ. Валиева помогла сборной России завоевать золото Олимпийских игр – 2022 в командном турнире. Однако медаль до сих пор не вручена, так как после завершения соревнований стало известно о положительной допинг-пробе спортсменки, сданной в декабре 2021 года.