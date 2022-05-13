Хореограф группы Тутберидзе заявил о желании провести мастер-классы в Донецке и Луганске

Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, выразил желание провести мастер-классы в Донецке и Луганске.

«Друзья, внимание вопрос! Хочу съездить в Донецк и Луганск, дать деткам фигуристам и любителям танца бесплатные, благотворительные мастер-классы, заодно привезти им всякие подарочки. Кто желает поучаствовать в подарках, пишите в личку.

А теперь главное, у кого есть выходы или информация по донецкому и луганскому ледовым дворцам, где занимаются фигуристы, напишите, пожалуйста, мне нужен выход на руководство, или просто адрес и телефон. Спасибо.

Наши дети имеют счастье спокойно заниматься спортом, танцевать и наслаждаться жизнью, и мне очень хочется подарить маленький праздник детям многострадального Донбасса», — написал Железняков на своей странице «ВКонтакте».

Ранее о желании показать своё ледовое шоу в ДНР заявил двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.