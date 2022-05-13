«Купаемся, загораем и много гуляем!» Синицина и Кацалапов — об отдыхе в Дубае

Олимпийские чемпионы в команде, серебряные призёры Игр-2022 в танцах на льду российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов рассказали, как проводят отпуск в Дубае.
«Как давно я ждал отпуска! Купаемся, загораем и много гуляем! Каждый день проводим по-разному. Вчера, например, ужинали в необычном месте, а сегодня любовались городом с большой высоты. Как у вас дела, друзья?» — написал Кацалапов на своей странице «ВКонтакте».
Фото можно посмотреть на странице Никиты Кацалапова «ВКонтакте».
Синицина и Кацалапов также являются чемпионами мира 2021 года и двукратными чемпионами Европы. Фигуристы катаются вместе 8 лет, они встали в пару после Игр-2014, где Кацалапов стал олимпийским чемпионом в команде и бронзовым призёром Игр в дуэте с Еленой Ильиных.
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