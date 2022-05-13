Артур Гачинский: исполнить пятерной на соревнованиях – риск будет не оправдан

Бронзовый призёр чемпионата мира – 2011 российский фигурист и тренер Артур Гачинский высказал мнение об исполнении пятерных прыжков на соревнованиях. О подобном желании говорили Александра Трусова и Марк Кондратюк, а представитель США Илья Малинин накануне приземлил на тренировке аксель в 4,5 оборота.

«Да, видел, что Малинин прыгнул четверной аксель. Но я бы не стал делать такие громкие заявления по поводу пятерных на соревнованиях. До недавнего времени даже аксель в четыре с половиной оборота был мечтой. Будут ли прыгать пятерные на соревнованиях – для меня этот вопрос остаётся открытым.

Я больше скажу, даже для четверного прыжка спортсмен должен быть уникальным и одарённым. С пятерным вопрос ещё сложнее. Многооборотный прыжок – это совокупность многих факторов: высота прыжка, скорость крутки, талант. Я думаю, что тройным прыжкам можно научить любого, а четверные даются далеко не всем.

Оправдан ли риск пятерного? Чтобы войти в историю как спортсмен, который впервые исполнил пятерной, конечно, оправдан. Но исполнить пятерной на соревнованиях – другая задача. Здесь, наверное, риск будет не оправдан», — приводит слова Гачинского «Спорт день за днём».