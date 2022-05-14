Трусова — об отношениях: до ОИ я бы на сто процентов сказала, что не надо. После — можно

Серебряный призёр Олимпийских игр в Пекине российская фигуристка Александра Трусова ответила на вопрос, можно ли совмещать профессиональный спорт и успешную личную жизнь.

«До Олимпиады я бы на сто процентов сказала, что не надо. Надо забыть о личной жизни и выступать. Но после – мне кажется, что можно, чтобы и была личная жизнь, и выступать хорошо. Самое главное – разграничивать», – сказала Трусова в интервью YouTube-каналу «Моховая, 9».

Напомним, слухи о романе фигуристов Александры Трусовой и Марка Кондратюка появились после фотографии с отдыха в ОАЭ, где Александра и Марк держатся за руки, однако никто из них об этом публично не заявлял.

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