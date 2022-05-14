Трусова скептически высказалась о возможности своего участия в «Ледниковом периоде»

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в женском одиночном катании россиянка Александра Трусова ответила, готова ли последовать примеру Евгении Медведевой и принять участие в шоу «Ледниковый период». Партнёром Медведевой был популярный тиктокер Даня Милохин.

«Да, их номера смотрела. Было интересно, потому что она одиночница и как она будет кататься в паре. Я не знаю. Потому что я видела, как Милохин её уронил. Я даже спортсменам, хорошо катающимся, не особо доверяю, чтобы они начали меня поднимать.

Десять раз проверю, точно ли у него всё хорошо, и потом только, может быть, разрешаю себя поднять, и то всё время говорю, что мне очень страшно. А человек, который ещё не умеет стоять на коньках, – сначала надо научиться кататься, потом правильно поднимать… Я не знаю. Это, мне кажется, сложно.

С кем бы из звёзд гипотетически хотела бы кататься в паре? Мне кажется, что любой человек, который не связан с фигурным катанием, – с ним будет сложно. Пока не могу себе представить. Зависит не только от силы человека, больше от умения кататься. Даже если он меня хорошо поднимет на полу, это не значит, что то же самое получится на льду. На льду всё немножко по-другому», — сказала Трусова на YouTube-канале «Моховая, 9».