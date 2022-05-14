Погорилая: не связываю поднятие возрастного ценза с ситуацией вокруг Валиевой

Бронзовый призёр чемпионата мира — 2016, трёхкратный призёр чемпионатов Европы, российская фигуристка Анна Погорилая высказалась о поднятии возрастного ценза в фигурном катании с 15 до 17 лет. Данный вопрос будет рассмотрен на конгрессе ISU этим летом.

«Ещё с прошлых Олимпиад тема поднятия возрастного ценза витала в воздухе. Однако этот вопрос постоянно откладывался. Сейчас возникла такая ситуация, что мнение нашей страны учитываться не будет. Но лично я считаю, что это не станет для нас глобальной проблемой. Тем более для наших девочек. Если посмотреть на результаты Олимпиады в Пекине, две наши спортсменки пересекли рубеж 17 лет, и это не помешало им сделать прыжки ультра-си и занять первые места. Поэтому я не связываю поднятие данного вопроса на конгрессе ISU с ситуацией, которая возникла вокруг Камилы Валиевой.

Возможно, ISU полагает, что таким образом он обезопасит спортсменов и юниорки не будут пытаться прыгать четверные прыжки и прыжки в 3,5 оборота. Но так не получится. Уже задана определённая планка. И никто не будет её снижать. Возможно, немного изменится подготовка спортсмена, чтобы он смог кататься подольше. Но будут выигрывать не 15-летние, как до этого, а 17-летние девочки. Естественно, тем, кому 20-21, будет тяжелее бороться с 17-летними.

В поднятии возрастного ценза есть свои плюсы. 17-летняя девочка отличается от 15-летней. Она уже прошла пубертат. Меня совершенно не смутит, если возрастной ценз поднимут. Я только за зрелое женское фигурное катание. Меня больше волнует тот факт, что наши спортсмены в следующем сезоне не смогут выступать на международных соревнованиях. И я не понимаю, почему политика и спорт пересекаются, а наших спортсменов дискриминируют», – приводит слова Погорилой «РБ Спорт».