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«Догнал девчонок-подружек!!!» Саша Плющенко показал фото с Трусовой и Нугумановой

«Догнал девчонок-подружек!!!» Саша Плющенко показал фото с Трусовой и Нугумановой
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Девятилетний Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, опубликовал в соцсетях совместную фотографию с серебряным призёром Олимпийских игр Александрой Трусовой и Елизаветой Нугумановой. Снимок сделан после шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов» в Кемерово. На финальный номер участники выходят в футболках с надписью «Нас не догонят!»

«Догнал девчонок-подружек!!!» — подписал фото Александр.

Фото: Личный архив Александра Плющенко

Трусова в сезоне-2020/2021 тренировалась в академии «Ангелы Плющенко». Перед олимпийским сезоном она вернулась в группу Этери Тутберидзе. В произвольной программе на Играх-2022 в Пекине Трусова исполнила пять четверных прыжков, но по сумме двух программ уступила золото Анне Щербаковой.

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