Алина Загитова покинула Мальдивы и намекнула на место, где проведёт вторую часть отпуска

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании российская фигуристка Алина Загитова в социальных сетях сообщила, что её отдых на Мальдивах подошёл к концу.

«Это было здорово. Ну а я продолжаю своё путешествие. Как думаете куда?» — подписала фото Загитова. Также фигуристка продублировала послание на японском языке, из-за чего в комментариях фанаты начали предполагать, что она отправится в Японию.

Фото: из личного архива Алины Загитовой

Фото: из личного архива Алины Загитовой

Загитова завоевала все возможные титулы в одиночном фигурном катании: она чемпионка мира, Европы и Олимпийских игр, победительница финала Гран-при. Загитова приостановила карьеру в декабре 2019 года. Она получает высшее образование на факультете журналистики, выступает в ледовых шоу в качестве участницы или ведущей, а также работает на телевидении. О завершении карьеры Алина не заявляла, хотя на шоу исполняет только редкие тройные прыжки.