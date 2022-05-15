Суд прекратил дело об избиении фигуриста Дмитрия Соловьева за примирением сторон

Тверской районный суд Москвы прекратил уголовное дело об избиении в Москве олимпийского чемпиона по танцам на льду Дмитрия Соловьева после примирения сторон. Фигуранты дела были отпущены из-под стражи.

«Суд постановил ходатайство представителя потерпевшего удовлетворить. Уголовное дело по обвинению Смирнова Владислава Игоревича и Яковцева Владислава Михайловича каждого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «г», «д» ч. 2 ст. 112 УК РФ («Причинения вреда здоровью средней тяжести группой лиц из хулиганских побуждений»), прекратить в связи с примирением с потерпевшим. Меру пресечения, избранную подсудимым, отменить, освободив из-под стражи в зале суда.

В суде представитель потерпевшего указал, что Смирнов и Яковцев принесли потерпевшему свои искренние извинения и деятельно раскаялись в содеянном, полностью загладили причиненный потерпевшему вред», — сказано в документе суда.

Напомним, в ночь с 20 на 21 декабря мск возле московского караоке-бара Соловьёв вступился за свою девушку Анну Сидорову, двукратную чемпионку Европы по кёрлингу. Он был избит двумя 18-летними студентами. У Соловьёва был диагностирован ушиб головного мозга средней тяжести.

Полное видео драки с участием Соловьёва