Аделина Сотникова подвела итоги выступления шоу Плющенко в Кемерове

Олимпийская чемпионка российская фигуристка Аделина Сотникова высказалась в социальных сетях о выступлении шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов», состоявшемся вчера, 14 мая, в Кемерове.
В выступлении приняли участие Александра Трусова, Алёна Косторная, Елена Радионова, Дмитрий Алиев, Софья Самодурова, Макар Игнатов, Александр Плющенко и другие.
«Спасибо, Кемерово! Было здорово! Спасибо за вашу любовь», – написала спортсменка.
Фото: из личного архива Аделины Сотниковой
25-летняя Аделина Сотникова является победительницей Олимпийских игр 2014 года в женском одиночном разряде, где она опередила по сумме короткой и произвольной программ кореянку Ким Ён А и итальянку Каролину Костнер. Также на счету россиянки – серебряные медали чемпионатов Европы 2013 и 2014 годов.
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