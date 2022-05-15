Анна Щербакова прокатилась на вейкборде. Видео

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании российская фигуристка Анна Щербакова продолжает делиться в социальных сетях фото- и видеоматериалами с отдыха.

Так, спортсменка попробовала себя в вейкбординге – водном виде спорта, имеющем сходство со сноубордингом.



«Новая локация. Новые активности. Первый раз каталась на вейкборде. А вы когда-нибудь пробовали?» – написала фигуристка.

видео можно посмотреть в телеграм-канале Анны Щербаковой

Анна Щербакова является золотой медалисткой Олимпиады 2022 года в Пекине (Китай), где по итогам короткой и произвольной программ она на четыре балла опередила свою соотечественницу Александру Трусову. Также в активе Щербаковой золото чемпионата мира, прошедшего в марте 2021 года в Стокгольме (Швеция).