Татьяна Волосожар и Максим Траньков исполнили поддержку на диване. Фото

Двукратные олимпийские чемпионы по фигурному катанию Татьяна Волосожар и Максим Траньков продемонстрировали поддержку на диване. Траньков лёг на диван и поднял на руках партнёршу. Соответствующие фотографии опубликованы в телеграм-канале Татьяны Волосожар.

Посмотреть фотографии можно в телеграм-канале Татьяны Волосожар.

Татьяна Волосожар и Максим Траньков – двукратные олимпийские чемпионы, чемпионы мира, четырёхкратные чемпионы Европы. Также Максим входит в тренерский штаб серебряных призёров Олимпиады-2022 Евгении Тарасовой и Владимира Морозова.

Ранее семья Татьяны Волосожар и Максима Транькова попала на обложку глянцевого журнала.

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