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Евгений Плющенко анонсировал летний тур шоу «Союз Чемпионов»

Евгений Плющенко анонсировал летний тур шоу «Союз Чемпионов»
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Двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный чемпион мира по фигурному катанию Евгений Плющенко анонсировал первую часть летнего гастрольного тура своего ледового шоу «Союз Чемпионов».

«Наше шоу «Союз Чемпионов» объединяет не только спортсменов, но и сердца наших зрителей! Следующие остановки: 4 июня – Губкин, 8 июня – Рязань, 9 июня – Москва, 11 июня – Сочи, 12 июня – Краснодар, 14 июля – Нижний Новгород. P.S. Продолжение следует…» – написал Плющенко в социальных сетях.

В ледовом шоу Евгения Плющенко принимали участие такие фигуристы как Александра Трусова, Алёна Косторная, Елена Радионова, Дмитрий Алиев, Софья Самодурова, Макар Игнатов, Александр Плющенко и др.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на решение Плющенко тренировать спортивные пары.

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