Лайшев – об участии Трусовой в шоу Плющенко: она не покидает Тутберидзе
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Президент школы «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал участие серебряного призёра Олимпиады 2022 года в женском одиночном катании фигуристки Александры Трусовой в ледовом шоу Евгения Плющенко «Союз Чемпионов».
«Нет, это не означает, что Трусова вновь покидает группу Этери Тутберидзе. Просто у фигуристок сейчас более свободный график, и они ищут варианты, чем заняться. Ведь зарабатывать тоже надо. Все они стали звёздами и имеют право на собственный выбор. До 1 сентября никаких изменений не будет», – приводит слова Лайшева издание «Татар-информ».
Ранее Плющенко анонсировал в социальных сетях первую часть летнего гастрольного тура шоу «Союз Чемпионов», первое выступление которого запланировано на 4 июня в городе Губкин.
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