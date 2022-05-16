Виктория Синицина: впервые каталась верхом на лошади, сама! Что-то нереальное вообще

Олимпийская чемпионка 2022 года в командных соревнованиях фигуристов Виктория Синицина, выступающая в танцах на льду в паре с Никитой Кацалаповым, опубликовала фото с конной прогулки. Спортсмены вместе проводят отпуск в Дубае (ОАЭ).
«Впервые каталась верхом на лошади, сама! Это что-то нереальное вообще было. А ещё обстановка была какая-то волшебная: пустыня, закат и лошади…
Фото: из личного архива Виктории Синициной
Теперь появилась мечта научиться ездить верхом более профессионально. Как думаете, получится? Кто давно занимается верховой ездой, подскажите — сколько нужно времени, чтобы хорошо научиться этому?» — обратилась Синицина к фанатам в социальных сетях.
Фото: из личного архива Виктории Синициной
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