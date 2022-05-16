Фигурист Соловьёв объяснил, почему пошёл на примирение с избившими его студентами

Олимпийский чемпион в командном турнире российский фигурист Дмитрий Соловьёв рассказал, почему пошёл на примирение с напавшими на него в декабре 2021 года. Он был избит двумя 18-летними студентами. У спортсмена был диагностирован ушиб головного мозга средней тяжести.
«Хочу уточнить, что произошло это не сейчас, а почти четыре месяца назад — не знаю, почему вдруг вновь всплыла уже довольно старая информация. С самого начала я вообще ни с кем не хотел всё это обсуждать вне рамок правосудия: во-первых, в больнице был просто не в состоянии, а сразу после было ни до чего, во-вторых, обсудив произошедшее с адвокатом, решил перевести всё случившееся в официальное русло — по закону те, кто на меня напал, должны понести наказание. А вот потом…
Зачастую люди принимают ошибочные решения под действием сильных эмоций. Сначала я просто об этом не думал — не мог, а как только немного пришёл в себя, быстро понял, что не имею никакого морального права на месть. Я ведь сам отец, у меня подрастает сын, ему 12. Парни ведь тоже совсем молодые — по 18 лет, горячие, к тому же выпили.
Совершенно не оправдываю их действий и, со своей стороны, лишний раз понимаю всю необходимость как можно больше проводить времени с подростками, воспитывая их и рассказывая, как себя вести в разных ситуациях, а самое главное — объяснять возможные последствия. С детства приучать: чем старше ты, тем выше ответственность.
На следственных мероприятиях парни раскаивались, их матери не могли сдерживать слёз, и я выбрал другой путь. Есть кое-что повыше справедливости — милосердие. Смотря на них, в глубине души я понимал, что поступаю правильно», — приводит слова Соловьёва RT.
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