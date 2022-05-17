Александр Горшков стал единственным кандидатом на выборах президента ФФККР
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Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков стал единственным зарегистрированным кандидатом на предстоящих выборах главы организации.
Приём протоколов о выдвижении кандидатов завершился 12 мая, отчётная конференция ФФККР состоится 25 мая в Москве. Также единственными кандидатами на свои посты оказались генеральный директор ФФККР Александр Коган, заместитель гендиректора Галина Голубкова и ответственный секретарь Вячеслав Зайцев.
Напомним, 75-летний Александр Горшков занимает пост руководителя Федерации фигурного катания на коньках России с 2010 года.
Ранее олимпийские чемпионки в женском одиночном катании российские фигуристки Анна Щербакова и Алина Загитова порадовали поклонников шуточным танцем.
Новость по темеАлина Загитова и Анна Щербакова станцевали шуточный танец
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