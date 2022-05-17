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Татьяна Тарасова оценила безальтернативность кандидатуры Горшкова на выборах главы ФФККР

Татьяна Тарасова оценила безальтернативность кандидатуры Горшкова на выборах главы ФФККР
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала новость о том, что президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков стал единственным зарегистрированным кандидатом на предстоящих выборах руководителя организации.

«Хорошо отношусь к этому, у нас результаты очень хорошие, зачем нам что-то менять? Не надо ничего менять, когда хорошие результаты. Меня не удивило, что Горшков – единственный кандидат», — приводит слова Татьяны Тарасовой ТАСС.

Выборы президента федерации пройдут в Москве 25 мая. Александр Горшков занимает пост главы организации с 2010 года.

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