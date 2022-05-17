Серебряный призёр чемпионата мира – 2021 в женском одиночном катании российская фигуристка Елизавета Туктамышева высказалась об участии в ледовых шоу, которые завершили сезон-2021/2022.

«Шоу — это своя невероятная атмосфера. Наслаждаются участники и зрители. Художественный свет, костюмы, новые номера и много-много общения и шуток за кулисами. До встречи в новом сезоне!» — написала Туктамышева в своих соцсетях.

Туктамышева не смогла отобраться в сборную России на Олимпийские игры – 2022, став первой запасной в команде. На чемпионат мира – 2022 российских фигуристов не допустили из-за ситуации на Украине. Но 25-летняя Елизавета не торопится завершать карьеру – она изучила четверной тулуп, который планирует исполнять в новом сезоне.