Елизавета Нугуманова показала фото с Александрой Трусовой в Петергофе
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Российская фигуристка Елизавета Нугуманова показала в соцсетях фото с серебряным призёром Олимпийских игр – 2022 в Пекине Александрой Трусовой на фоне центрального фонтана Петергофского парка – Самсон. Несколько дней назад девушки вместе выступали в шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов» в Кемерове.
«В моём прекрасном городе с очаровательными людьми», — подписала снимок Нугуманова.
Фото: Личный архив Елизаветы Нугумановой
Нугуманова тренируется в Санкт-Петербурге под руководством Евгения Рукавицына. Москвичка Трусова год назад вернулась в группу Этери Тутберидзе из академии «Ангелы Плющенко». В произвольной программе на Играх-2022 в Пекине Трусова исполнила пять четверных прыжков, но по сумме двух программ уступила золото Анне Щербаковой.
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