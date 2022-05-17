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Елизавета Нугуманова показала фото с Александрой Трусовой в Петергофе

Елизавета Нугуманова показала фото с Александрой Трусовой в Петергофе
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Российская фигуристка Елизавета Нугуманова показала в соцсетях фото с серебряным призёром Олимпийских игр – 2022 в Пекине Александрой Трусовой на фоне центрального фонтана Петергофского парка – Самсон. Несколько дней назад девушки вместе выступали в шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов» в Кемерове.

«В моём прекрасном городе с очаровательными людьми», — подписала снимок Нугуманова.

Фото: Личный архив Елизаветы Нугумановой

Нугуманова тренируется в Санкт-Петербурге под руководством Евгения Рукавицына. Москвичка Трусова год назад вернулась в группу Этери Тутберидзе из академии «Ангелы Плющенко». В произвольной программе на Играх-2022 в Пекине Трусова исполнила пять четверных прыжков, но по сумме двух программ уступила золото Анне Щербаковой.

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