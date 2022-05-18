Камила Валиева опробовала парасейлинг. Фото

Олимпийская чемпионка 2022 года в командных соревнованиях фигуристов Камила Валиева выложила новую фотографию в своём телеграм-канале. На снимке видно, как спортсменка занимается парасейлингом. Это один из вариантов отдыха у моря — полёт с парашютом, привязанным тросом к катеру.
Фото: из личного архива камилы валиевой
В сезоне-2021/2022 Валиева стала чемпионкой России и Европы, а также помогла национальной команде выиграть золото олимпийского командного турнира. Однако получение наград российскими фигуристами отложено до завершения расследования дела о положительном допинг-тесте Валиевой, сданном 25 декабря 2021 года. Об этом стало известно в тот день, когда в Пекине должно было состояться награждение.
Сложный трюк Анны Щербаковой на трапеции:
- 18 мая 2022
-
08:38
- 17 мая 2022
-
22:43
-
22:13
-
18:07
-
16:09
-
15:15
-
14:22
-
12:47
-
08:12
-
00:52
- 16 мая 2022
-
23:42
-
22:50
-
22:44
-
22:37
-
20:28
-
20:09
-
19:55
-
19:38
-
10:52
-
09:34
-
08:47
-
08:37
- 15 мая 2022
-
23:01
-
22:06
-
20:31
-
18:19
-
17:33
-
13:40
-
12:16
-
10:41
- 14 мая 2022
-
23:40
-
22:46
-
22:07
-
18:23
-
16:39