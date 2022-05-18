Камила Валиева опробовала парасейлинг. Фото

Олимпийская чемпионка 2022 года в командных соревнованиях фигуристов Камила Валиева выложила новую фотографию в своём телеграм-канале. На снимке видно, как спортсменка занимается парасейлингом. Это один из вариантов отдыха у моря — полёт с парашютом, привязанным тросом к катеру.

Фото: из личного архива камилы валиевой

В сезоне-2021/2022 Валиева стала чемпионкой России и Европы, а также помогла национальной команде выиграть золото олимпийского командного турнира. Однако получение наград российскими фигуристами отложено до завершения расследования дела о положительном допинг-тесте Валиевой, сданном 25 декабря 2021 года. Об этом стало известно в тот день, когда в Пекине должно было состояться награждение.

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