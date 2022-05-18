Татьяна Тарасова обратилась к Алине Загитовой

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова обратилась к олимпийской чемпионке 2018 года в женском одиночном катании Алине Загитовой. Она поздравила её с днём рождения. Сегодня, 18 мая, Загитовой исполнилось 20 лет.

«Дорогая наша чемпионесса! Поздравляю тебя с прекрасным юбилеем! Ты много сделала, и надеюсь, что ещё много сделаешь в том деле, которому служишь! Будь счастлива!» — написала Тарасова в своих социальных сетях.

Загитова завоевала все возможные титулы в одиночном фигурном катании: она чемпионка мира, Европы и Олимпийских игр, победительница финала Гран-при. Загитова приостановила карьеру в декабре 2019 года. Она получает высшее образование на факультете журналистики, выступает в ледовых шоу в качестве участницы и ведущей, а также работает на телевидении. О завершении карьеры Алина не заявляла, хотя на шоу выполняет только редкие тройные прыжки.

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