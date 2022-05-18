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Татьяна Тарасова высказалась о намерении Александры Трусовой разучить пятерной прыжок

Татьяна Тарасова высказалась о намерении Александры Трусовой разучить пятерной прыжок
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала намерение серебряного призёра Олимпиады 2022 года в женском одиночном катании, россиянки Александры Трусовой первой исполнить пятерной прыжок.

«Удивилась ли я? Нет, не удивилась. Почему я должна удивляться? Я бы сперва хотела увидеть всю программу на соревнованиях с чисто исполненными четверными прыжками. А потом уже и пятерной», — приводит слова Тарасовой Post News.

На Олимпийских играх в Пекине (Китай) Александра Трусова стала первой фигуристкой в истории, которой удалось приземлить пять четверных прыжков в одной программе.

Также Трусова является бронзовым призёром чемпионата мира и двукратным бронзовым призёром чемпионата Европы.

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