Тарасова предположила, отберут ли у России золото командника ОИ на фоне допинга Валиевой
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова предположила, как может развиваться ситуация с результатами командного турнира Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай).
Напомним, в составе сборной России была Камила Валиева, которая помогла команде завоевать золотые медали. Вскоре после победы стало известно, что допинг-тест Валиевой, взятый в декабре 2021 года, дал положительный результат. Церемония награждения медалями до сих пор не состоялась.
«Раньше я бы сказала, что я уверена [что оставят золото]. А сейчас, в связи с такими новостями и такими решениями Федерации фигурного катания, не знаю. Думаю, что не посмеют забрать», — приводит слова Тарасовой Post News.
Сложный трюк Анны Щербаковой на трапеции:
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