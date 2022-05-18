«Просто смешно». Татьяна Тарасова — о противостоянии Плющенко и Тутберидзе как тренеров

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что в настоящий момент не считает, что двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в качестве тренера способен составить конкуренцию заслуженному тренеру России Этери Тутберидзе, чьи ученицы регулярно занимают призовые места на международных соревнованиях.

«Может быть, через 10 лет, через 15. Сейчас даже смешно разговаривать на эту тему. Просто смешно.

Сколько лет работает Этери? Какие у неё результаты? По жизни, по годам, по Олимпиадам, по чемпионатам мира. Женя Плющенко — прекрасный спортсмен, который начал заниматься тренерской деятельностью. Но про что говорить?» — приводит слова Тарасовой Post News.

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