Виктория Синицина показала фото с отдыха на Мальдивах

Олимпийская чемпионка в команде и серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в танцах на льду российская фигуристка Виктория Синицина, выступающая в дуэте с Никитой Кацалаповым, выложила свежую фотографию в своих соцсетях. Снимок сделан на Мальдивах, где в настоящее время отдыхает спортсменка.

«Уже два дня я на Мальдивах, и всё это время идёт до-ождь! Видимо, буду купаться не в море, а под дождём. Но атмосфера тут шикарная. Только ради этого стоит приехать сюда!» — подписала фото Синицина.

Фото: из личного архива виктории синициной

Синицина и Кацалапов также являются чемпионами мира 2021 года и двукратными чемпионами Европы в танцах на льду. Дуэт вместе выступает уже 8 лет и пока не собирается завершать карьеру.

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