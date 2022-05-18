Анна Щербакова поздравила Алину Загитову с 20-летием
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Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании, российская фигуристка Анна Щербакова поздравила с Днём рождения соотечественницу и ещё одну победительницу Олимпиады – соотечественницу Алину Загитову, вручив ей праздничную корзинку с цветами.
Анна Щербакова является золотой медалисткой Олимпиады 2022 года в Пекине (Китай), где по итогам короткой и произвольной программ она на четыре балла опередила соотечественницу, Александру Трусову. Также в активе Щербаковой золото чемпионата мира, прошедшего в марте 2021 года в Стокгольме (Швеция).
Алина Загитова также является золотой медалисткой Олимпиады — 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея). Также на счету Загитовой золото чемпионата мира 2019 года в Сайтаме (Япония).
Новость по темеАлине Загитовой исполнилось 20 лет
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