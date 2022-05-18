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Команда Этери Тутберидзе в стихах поздравила Алину Загитову с 20-летием

Команда Этери Тутберидзе в стихах поздравила Алину Загитову с 20-летием
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В соцсетях команды заслуженного тренера России Этери Тутберидзе появился пост, посвящённый олимпийской чемпионке 2018 года в женском одиночном катании Алине Загитовой. Сегодня, 18 мая, Загитовой исполнилось 20 лет.

«Тебе желаем мы, Алина, быть счастливой!
Пусть греет душу тёплый солнца свет!
На льду во всём терпения и силы!
Здоровья крепкого, удачи на сто лет!» — отмечается в поздравлении.

Загитова завоевала все возможные титулы в одиночном фигурном катании: она чемпионка мира, Европы и Олимпийских игр, победительница финала Гран-при. Загитова приостановила карьеру в декабре 2019 года. Она получает высшее образование на факультете журналистики, выступает в ледовых шоу в качестве участницы и ведущей, а также работает на телевидении. О завершении карьеры Алина не заявляла, хотя на шоу выполняет только редкие тройные прыжки.

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