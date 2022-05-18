Наталья Забияко возобновила карьеру и будет выступать за Канаду

Серебряный призёр Олимпийских игр эстонская и российская фигуристка Наталья Забияко возобновляет карьеру, сообщает «РИА Новости Спорт».

Спортсменка будет выступать за Канаду, её новым партнёром станет Закари Дэйлман – младший брат бронзовой медалистки чемпионата мира 2017 года в Хельсинки (Финляндия) Габриэль Дэйлман.

27-летняя Наталья Забияко – уроженка Эстонии, за которую и выступала до 2014 года, после чего перебралась в Москву и начала представлять Россию. В паре с Александром Энбертом фигуристка стала серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) в первенстве среди команд, бронзовой медалисткой чемпионата мира 2019 года в Сайтаме (Япония) и победительницей двух этапов Гран-при.

В сезоне-2019/2020 Забияко и Энберт приостановили карьеру из-за проблем со здоровьем у последнего и в феврале 2020 года объявили о завершении выступлений.