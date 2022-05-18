Видео: Алина Загитова отдыхает на яхте с Анной Щербаковой

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании российская фигуристка Алина Загитова встретила 20-й день рождения на яхте вместе с ещё одной победительницей Олимпиады Анной Щербаковой, о чём последняя сообщила в социальных сетях.

Анна Щербакова является золотой медалисткой Олимпиады 2022 года в Пекине (Китай), где по итогам короткой и произвольной программ она на четыре балла опередила соотечественницу Александру Трусову. Также в активе Щербаковой золото чемпионата мира, прошедшего в марте 2021 года в Стокгольме (Швеция).

Алина Загитова также является золотой медалисткой Олимпиады — 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея). Также на счету Загитовой золото чемпионата мира 2019 года в Сайтаме (Япония).