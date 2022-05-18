Бывший партнёр Забияко Энберт оценил решение фигуристки возобновить карьеру

Российский фигурист Александр Энберт, бывший партнёр Натальи Забияко, прокомментировал возможное возобновление карьеры фигуристки. Уроженка Эстонии с 2014 года выступала за Россию.

Серебряные призёры Олимпийских игр — 2018 в команде Забияко и Энберт объявили о завершении карьеры 26 февраля 2020 года, когда врачи запретили Александру соревноваться. Теперь сообщается, что Наталья будет выступать за Канаду, её новым партнёром станет Закари Дэйлман – младший брат бронзовой медалистки чемпионата мира 2017 года Габриэль Дэйлман.



«Я очень рад, что Наталья нашла в себе силы и желание возобновить карьеру. Она прекрасная спортсменка. Я ожидаю успехов Натальи. Буду очень болеть за неё. По-настоящему, давайте дождёмся комментариев Натальи, когда она расскажет, Канада это или нет, что за партнёр у неё будет. Тогда я смогу это прокомментировать», — сказал Энберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.