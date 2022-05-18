Ягудин — о Забияко: начнутся сезон и турниры — можно будет говорить о правильности решения

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин прокомментировал возможное возобновление карьеры фигуристки Натальи Забияко. Уроженка Эстонии с 2014 года выступала за Россию.
Серебряный призёр Олимпийских игр — 2018 в команде Забияко и её партнёр Александр Энберт объявили о завершении карьеры 26 февраля 2020 года, когда врачи запретили Александру соревноваться. Теперь сообщается, что Наталья будет выступать за Канаду, её новым партнёром станет Закари Дэйлман – младший брат бронзовой медалистки чемпионата мира 2017 года Габриэль Дэйлман.
«Поздравляю Наталью с возобновлением карьеры и желаю ей удачи! Такие решения я всегда комментирую одинаково, будь то переход к другому тренеру, смена гражданства или, например, переход из одиночного в парное катание или танцы. Вот начнётся сезон, пойдут турниры — там можно будет комментировать, можно будет говорить о правильности решения или о неудачной попытке выбора. Поэтому сейчас просто пожелаем Наталье Забияко удачи», — сказал Ягудин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
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