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«Каких-то особых эмоций не испытываю». Траньков — о решении Забияко возобновить карьеру

«Каких-то особых эмоций не испытываю». Траньков — о решении Забияко возобновить карьеру
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Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков прокомментировал возможное возобновление карьеры фигуристки Натальи Забияко. Уроженка Эстонии с 2014 года выступала за Россию.

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2018 в команде Забияко и её партнёр Александр Энберт объявили о завершении карьеры 26 февраля 2020 года, когда врачи запретили Александру соревноваться. Теперь сообщается, что Наталья будет выступать за Канаду, её новым партнёром станет Закари Дэйлман – младший брат бронзовой медалистки чемпионата мира 2017 года Габриэль Дэйлман.

«Время покажет, есть ли в этом перспектива. Могу только её поздравить с этим решением. Решила – значит решила. Каких-то особых эмоций не испытываю. Могу только пожелать ей удачи», — сказал Траньков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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