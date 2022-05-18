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Роднина — о Забияко: кто это такая? Флаг ей в руки, пусть выступает за Канаду

Роднина — о Забияко: кто это такая? Флаг ей в руки, пусть выступает за Канаду
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Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина прокомментировала возможное возобновление карьеры фигуристки Натальи Забияко. Уроженка Эстонии с 2014 года выступала за Россию.

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2018 в команде Забияко и её партнёр Александр Энберт объявили о завершении карьеры 26 февраля 2020 года, когда врачи запретили Александру соревноваться. Теперь сообщается, что Наталья будет выступать за Канаду, её новым партнёром станет Закари Дэйлман – младший брат бронзовой медалистки чемпионата мира 2017 года Габриэль Дэйлман.

«А кто это такая? Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях? Я знаю многих призёров Олимпиад, но серебряная медаль в командных соревнованиях — это утешение. Флаг ей в руки, пусть выступает за Канаду. Мне как-то от её перехода всё равно, у нас есть много более именитых спортсменов», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

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