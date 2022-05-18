Плющенко высказался о возможной смене спортивного гражданства Муравьёвой

Двукратный олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко прокомментировал слухи о возможной смене спортивного гражданства тренирующейся в его академии «Ангелы Плющенко» 15-летней спортсменки Софьи Муравьёвой.

Муравьёва – победительница этапа юниорской серии Гран-при сезона-2021/2022 в Австрии, серебряный призёр этапа в Словакии, двукратный бронзовый призёр чемпионата России среди юниоров, призёр этапов Кубка страны.

«У Софьи Муравьёвой всё в порядке. Она тренируется. Мы продолжаем с ней работать. Возможна ли смена спортивного гражданства Софьей? Такой вариант не рассматривается и даже не обсуждается. Всё, что пишут об этом в СМИ, — дезинформация», — приводит слова Плющенко Sport24.