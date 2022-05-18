Авербух — Загитовой: очень радостно видеть, как ты растёшь и развиваешься
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Призёр Олимпийских игр, хореограф и продюсер ледовых шоу Илья Авербух поздравил с 20-летием олимпийскую чемпионку Алину Загитову. Фигуристка два сезона подряд была ведущей телепроекта Авербуха «Ледниковый период». Хореограф поставил для неё несколько показательных номеров для своих гала-представлений.
«Алина, поздравляю тебя с днём рождения! Мне очень радостно видеть, как ты растёшь и развиваешься, как стала хорошей ведущей в проекте «Ледниковый период». Всегда интересно с тобой работать над постановкой новых номеров. Желаю тебе всевозможных свершений и побед! Взятия новых высот, всех тех, которые ты поставишь перед собой и победишь на них, как победила на Олимпийских играх!» — написал Авербух в соцсетях.
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