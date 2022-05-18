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«С днём рождения меня!» Алина Загитова поблагодарила всех за поздравления

«С днём рождения меня!» Алина Загитова поблагодарила всех за поздравления
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Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова поздравила себя с 20-летним юбилеем, который она проводит на отдыхе в Дубае в компании победительницы Игр-2022 Анны Щербаковой и Дарьи Усачёвой. Все спортсменки занимаются в группе тренера Этери Тутберидзе.

«С днём рождения меня! Волшебный праздник рядом с прекрасными людьми в чудесном месте! О чем ещё можно мечтать?

Фото: Личный архив Алины Загитовой

Скажу честно, 20 лет пролетели очень быстро. Хотя за это время произошло столько нереальных событий. Я помню каждое, но даже одного огромного поста не хватит, чтобы перечислить все!

Огромнейшее спасибо всем, кто сегодня поздравлял и продолжает поздравлять меня! Мне невероятно приятно. Всех люблю», — написала Загитова в соцсетях.

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