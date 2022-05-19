Алина Загитова показала, как отдыхает на яхте с Анной Щербаковой и Дарьей Усачёвой. Фото

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова выложила новые фотографии в своём телеграм-канале. Спортсменка показала, как отдыхает на яхте с чемпионкой Олимпиады-2022 в том же виде Анной Щербаковой и серебряным призёром Гран-при США 2021 года Дарьей Усачёвой. Крайняя справа — Яна Щербакова, сестра Анны.

Посмотреть фотографии можно в телеграм-канале Алины Загитовой.

Алина Загитова – единственная российская фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она выиграла Олимпийские игры, чемпионат мира, финал Гран-при и первенство континента. Также Загитова была чемпионкой мира среди юниоров и победительницей юниорского финала Гран-при, чемпионкой России среди взрослых и юниоров.

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