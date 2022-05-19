Анна Щербакова тремя эмодзи отреагировала на пост Алины Загитовой о дне рождения

Олимпийская чемпионка 2022 года в женском одиночном катании Анна Щербакова отреагировала на пост чемпионки Олимпиады-2018 Алины Загитовой в соцсетях.

Ранее Загитова поздравила себя с 20-летним юбилеем, который она проводит на отдыхе в Дубае в компании Щербаковой и ещё одной российской фигуристки Дарьи Усачёвой. Алина написала: «С днём рождения меня! Волшебный праздник рядом с прекрасными людьми в чудесном месте! О чём ещё можно мечтать? Скажу честно, 20 лет пролетели очень быстро. Хотя за это время произошло столько нереальных событий. Я помню каждое, но даже одного огромного поста не хватит, чтобы перечислить все! Огромнейшее спасибо всем, кто сегодня поздравлял и продолжает поздравлять меня! Мне невероятно приятно. Всех люблю».

Щербакова оставила в комментариях эмодзи с изображениями влюблённого лица, огня и сердечка.

Как иностранные знаменитости восхищались российскими фигуристами: