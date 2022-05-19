Максим Траньков сменил имидж и выкрасил волосы в синий цвет. Фото
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков опубликовал новую фотографию в своих социальных сетях. Спортсмен выкрасил волосы в синий цвет.
Фото: из личного архива максима транькова
В паре с Татьяной Волосожар Максим Траньков — двукратный олимпийский чемпион 2014 года (в личных и командных соревнованиях); чемпион мира 2013 года, двукратный серебряный призёр чемпионатов мира (2011, 2012); четырёхкратный чемпион Европы (2012, 2013, 2014, 2016); трёхкратный чемпион России (2011, 2013, 2016). В паре с Марией Мухортовой — серебряный (2008) и двукратный бронзовый (2009, 2010) призёр чемпионатов Европы; чемпион России (2007); чемпион мира среди юниоров (2005).
Как иностранные знаменитости восхищались российскими фигуристами:
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