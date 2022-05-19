Этери Тутберидзе показала свежее фото с Дианой Дэвис и Глебом Смолкиным из США

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Она выложила фотографию со своей дочерью Дианой Дэвис и её партнёром Глебом Смолкиным. Снимок сделан в США, где Дэвис и Смолкин, выступающие в танцах на льду, готовятся к сезону-2022/2023.
Фото: из личного архива этери тутберидзе
В сезоне-2021/2022 Диана Дэвис и Глеб Смолкин дебютировали на взрослом уровне. На чемпионате России в Санкт-Петербурге, прошедшем в декабре 2021 года, фигуристы заняли второе место и отобрались в сборную России на чемпионаты мира и Европы, а также Олимпийские игры. На первенстве континента они стали седьмыми, а в Пекине заняли 14-е место.
Также посмотрите видео, как иностранные знаменитости восхищались российскими фигуристами:
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