Олимпийская чемпионка в паре Алёна Савченко стала главным тренером сборной Нидерландов

Немецкая фигуристка Алёна Савченко, в 2018 году в паре с Бруно Массо ставшая победительницей Олимпийских игр и чемпионкой мира, стала главным тренером сборной Нидерландов. Об этом сообщает издание Schaatsen.

«Это большой вызов, а я их люблю. Я считаю, что фигурное катание в Нидерландах может стать намного сильнее.

Я хочу помочь новому поколению, дать им новые возможности, и я хочу внести свой вклад в то, чтобы сделать наш вид спорта более популярным в этой стране. Здесь много талантов. Так почему бы не развивать фигурное катание?

Я буду работать полный день. На данный момент группа формируется, и некоторые фигуристы уже решили присоединиться к нам. Я напишу для них программы.

Для спортсменов, которые остаются с личными тренерами, я составлю годовой план выступления на соревнованиях. Всё будет тщательно обсуждаться с другими специалистами. Я буду работать с ассистентом и другими тренерами и вне льда», – цитирует Schaatsen Савченко.

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