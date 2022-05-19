Олимпийская чемпионка в паре Алёна Савченко стала главным тренером сборной Нидерландов

Немецкая фигуристка Алёна Савченко, в 2018 году в паре с Бруно Массо ставшая победительницей Олимпийских игр и чемпионкой мира, стала главным тренером сборной Нидерландов. Об этом сообщает издание Schaatsen.
«Это большой вызов, а я их люблю. Я считаю, что фигурное катание в Нидерландах может стать намного сильнее.
Я хочу помочь новому поколению, дать им новые возможности, и я хочу внести свой вклад в то, чтобы сделать наш вид спорта более популярным в этой стране. Здесь много талантов. Так почему бы не развивать фигурное катание?
Я буду работать полный день. На данный момент группа формируется, и некоторые фигуристы уже решили присоединиться к нам. Я напишу для них программы.
Для спортсменов, которые остаются с личными тренерами, я составлю годовой план выступления на соревнованиях. Всё будет тщательно обсуждаться с другими специалистами. Я буду работать с ассистентом и другими тренерами и вне льда», – цитирует Schaatsen Савченко.
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