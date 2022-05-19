Елизавета Туктамышева показала пляжное фото

Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева выложила новую фотографию в своих соцсетях. Спортсменка показала, как отдыхает на пляже.
Фото: из личного архива елизаветы туктамышевой
Елизавета Туктамышева не смогла отобраться в сборную России на Олимпийские игры – 2022, став первой запасной в команде. На чемпионат мира – 2022 российских фигуристов не допустили из-за ситуации на Украине. Но 25-летняя Елизавета не торопится завершать карьеру. Она изучила четверной тулуп, который планирует исполнять в новом сезоне.
Ранее Елизавета Туктамышева одним словом описала эффектные фотографии двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой.
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