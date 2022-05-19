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Елена Буянова — о сотрудничестве с Алёной Косторной: меня беспокоит только одно

Елена Буянова — о сотрудничестве с Алёной Косторной: меня беспокоит только одно
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Заслуженный тренер России Елена Буянова заявила, что на данный момент в работе с чемпионкой Европы 2020 года Алёной Косторной её волнует лишь состояние здоровья фигуристки.

Ранее Косторная ушла из группы заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. В настоящее время Алёна занимается у Буяновой, однако пока неизвестно, продолжится ли сотрудничество на постоянной основе.

«Талантливые люди очень непросты в тренировочном процессе, поэтому мне как тренеру нужно время, чтобы понять Алёну. Пока мы для неё новая группа, которая даёт ей новое дыхание, у нас для неё всё в новинку. А потом начнётся рутина, в которой всё проявляется: и готовность спортсмена, и способность тренера работать со спортсменом.

Мы до этой рутины пока не дошли в силу разных причин, но могу сказать определённо: на данный момент меня беспокоит только одно – здоровье Алёны. Я переживаю лишь из-за него и очень хочу, чтобы его хватило для капитальной работы. Настоящего результата мы сможем добиться только так», — приводит слова Буяновой «РИА Новости Спорт».

Откровенность Косторной вновь вызвала ярость. Но Алёна — не ангел. Пора с этим смириться Откровенность Косторной вновь вызвала ярость. Но Алёна — не ангел. Пора с этим смириться

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