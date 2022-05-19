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Илья Авербух назвал возраст, в котором можно отдавать детей в фигурное катание

Илья Авербух назвал возраст, в котором можно отдавать детей в фигурное катание
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Серебряный призёр Олимпийских игр, хореограф и продюсер ледовых шоу Илья Авербух высказал мнение, что детей можно отдавать заниматься фигурным катанием с четырёхлетнего возраста.

«Я начал заниматься фигурным катанием достаточно рано. В пять лет меня мама уже привела. Сейчас меня часто спрашивают, когда пора начинать заниматься. Я считаю, что уже с четырёх лет можно отдавать своих детей заниматься, в частности, фигурным катанием. Это такой молодой вид спорта, здесь точно ждать ничего не надо», — приводит слова Авербуха ТАСС.

Ранее Авербух назвал дуэт, который станет лидером в танцах на льду после Пападакис/Сизерона.

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