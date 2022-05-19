Александра Трусова: даже обычный день с Лизой Нугумановой становится праздником

Серебряный призёр Олимпиады 2022 года в женском одиночном катании Александра Трусова выложила новые фотографии в своём телеграм-канале. На снимках, сделанных в Петергофе, вместе с Трусовой присутствует другая российская фигуристка Елизавета Нугуманова.

«Даже обычный день с Лизой становится праздником», — подписала фотографии Трусова.

Посмотреть фото можно в телеграм-канале Александры Трусовой.

Нугуманова тренируется в Санкт-Петербурге под руководством Евгения Рукавицына. Москвичка Трусова год назад вернулась в группу Этери Тутберидзе из академии «Ангелы Плющенко». В произвольной программе на Играх-2022 в Пекине Трусова исполнила пять четверных прыжков, но по сумме двух программ уступила золото Анне Щербаковой.

Как иностранные знаменитости восхищались российскими фигуристами: