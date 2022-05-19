Даниил Глейхенгауз покатался на доске для сёрфинга. Видео
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Российский хореограф Даниил Глейхенгауз, сотрудничающий с заслуженным тренером России по фигурному катанию Этери Тутберидзе, выложил новое видео в своих социальных сетях. В видео показано, как Глейхенгауз катается на доске для сёрфинга. Вначале ему не удавалось оседлать волну, но в итоге его старания принесли успех.
«Когда приехал на отдых, чтобы выспаться и восстановиться после сложного сезона, а в итоге четыре дня встаёшь в 5-6 утра, бесконечно падаешь, бесишься, что не получается, и, когда получается поймать свою первую волну, чувствуешь себя самым счастливым человеком на планете. Теперь можно немного отдохнуть на отдыхе», — подписал он видео.
Ранее Даниил Глейхенгауз выложил фото с олимпийской чемпионкой 2018 года Алиной Загитовой.
Новость по темеДаниил Глейхенгауз выложил фото с Алиной Загитовой
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